Anbean kaydedildi: ABD'de 2 uçak çarpıştı

ABD'nin Dallas kentinde düzenlenen hava gösterisi sırasında iki gösteri uçağı havada çarpıştı.

İHA
13 Kasım 2022 Pazar, 00:28
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ABD'nin Teksas eyaletinde Dallas Executive Havalimanı'ndaki "Wings Over Dallas" hava gösterisinde iki gösteri uçağı havada çarpıştı.

Dallas İtfaiyesi (DFR) tarafından yapılan açıklamada, Dallas Executive Havalimanı'ndaki gösteri sırasında yaşanan çarpışmanın yerel saatle 13.25'te meydana geldiği bildirildi.

Yetkililer tarafından kazada can kaybı ve yaralanmaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.


ABD Dallas Teksas Dallas Executive Havalimanı

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