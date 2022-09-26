CHP’li Bakan: Helikopterlerin yangına müdahale etmediği doğru mu?

26 Eylül 2022 Pazartesi, 11:16

Cumhuriyet Gazetesi’nde Tuncay Mollaveisoğlu’nun Marmaris`te çıkan ve 20 saatte kontrol altına alınan orman yangınında Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) Rusya’dan kiraladığı helikopterlerin paraları ödenmediği gerekçesiyle “kalkış yap” emrini yerine getirmediği ve yangına müdahale etmediği haberi Meclis’e taşındı.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’nin yanıtlaması talebiyle verdiği soru önergesinde “OGM ve Bakanlık skandal olarak nitelenebilecek bu iddialar karşısında susuyor. Yetersiz müdahale nedeniyle yanan ormanlarımızın hesabını kim, nasıl verecek? Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük orman yangınlarını yaşadığımız 2021 yılından hiç mi ders almadınız” diye sordu?

Temmuz 2021`de aylarca süren yangınları hatırlatan CHP`li Bakan; “Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük orman yangınları olarak nitelendirilebilecek 2021 yılında yaşanan orman yangınlarında, ülkemizde yok olan ormanlık alanın 178 bin hektar civarında olduğu, yani 1 milyar 780 milyon metrekare olduğu hesaplanmaktadır. Daha somut haliyle yaklaşık 250 bin futbol sahası büyüklüğünde bir alan, tüm İstanbul’un yaklaşık 5’te 1’i büyüklüğünde bir alan yangınlarda kaybedildi. Bu süreçte yangını sadece izlemekle yetinen ilgili bakanlara Jandarma’nın elinde bulunan Mİ 17 tipi helikopterlere literatürde bambi bucket olarak bilinen yangın söndürme ekipmanı takılabileceğini söylediğimizde önce bunun yapılamayacağını söyleyip, sonra ise çark etmişlerdi. Yanan sadece ormanlarımız değil, yanan vatan toprağı ancak her yangında acziyet içinde bir yönetim görüyoruz. Geçen sene helikopter yoktu ormanlarımız yandı, bu sene helikopter kiraladılar ama uçuramadılar yine ormanlarımız yandı. Orman yangınlarını söndürmek için kahramanca mücadele eden görevlilerimiz olmasa daha büyük felaketlerle karşı karşıya kalacağız. Son yaşadığımız Marmaris yangınına dair çok net şekilde soruyor ve OGM ve Bakanlık`tan önergemize cevap bekliyoruz. Orman Genel Müdürlüğü’nün Rusya’dan kiraladığı helikopterlerin, paraları ödenmediği gerekçesiyle `kalkış yap` emrini yerine getirmediği ve yangına müdahale etmediği iddiaları doğru mu? Diğer taraftan parasının ödenmesine rağmen Rusya’ya ambargo nedeniyle paraya el konulduğu söyleniyor. Her ne olursa olsun, bu bir bahane olamaz. Devlet aklı bunu düşünecek, düşünmek zorunda, vatan toprağı yanarken o makamlardan izleyemezsiniz, izliyorsanız o görevde bulunamazsınız” diye konuştu.

CHP’li Bakan, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’ye sordu: