Angela Merkel'den Ukrayna açıklaması: Müzakerelerde yer almak istemiyorum

28 Aralık 2022 Çarşamba, 09:31

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, İtalyan Sette gazetesine gündeme iliş değerlendirmelerde bulundu.

Angela Merkel Ukrayna-Rusya savaşının çözümünde yer almayı istemediğini söyledi.

Merkel, Ukrayna'daki çatışmanın nasıl sona ereceğini tam olarak bilmediğini belirterek, "Bir gün müzakerelerle sona erecek. Savaşlar, müzakere masasında sona erer. Ancak, zoraki bir barış ile açık ve dostane bir görüşme arasında fark var" dedi.

Merkel, Başbakanlığı döneminde Rusya ve Ukrayna konusunda mantıklı bir politika yürüttüğünü ifade ederek, "Bu, şu anki gibi bir savaşı önlemeye çalışmakla ilgiliydi. Başarılı olamamış olması, girişimin yanlış olduğu anlamına gelmez" diye konuştu.

"SONUÇLAR DİKKATE ALINMIYOR"

2008 yılında tartışılan Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO'ya olası katılımının bir "hata" olacağı görüşünü dile getiren Merkel, böyle bir kararın hem Rusya'nın tepkisi hem de NATO'nun kendisi açısından doğurabileceği sonuçların genellikle dikkate alınmadığını aktardı.

Merkel, Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesi sürecinde Batı'nın verdiği tepkinin "yeterince sert ve hızlı olmadığını" belirterek, Rusya'nın G8'den dışlanmasını, NATO güçlerinin Baltık bölgesinde konuşlandırılmasını ve NATO ülkelerinin askeri harcamalarını GSYH'nin yüzde 2'sine çıkarma kararını hatırlattı.