Angelina Jolie, kurşun geçirmez yelekle Ukrayna’ya gitti

ABD’li Oscar ödüllü oyuncu Angelina Jolie, savaşın ağır şekilde sürdüğü Ukrayna'nın güneyindeki Herson kentini ziyaret etti. Ukrayna basını, Jolie’nin çocuklarla bir sığınakta bir araya geldiğini ve kurşun geçirmez yelek giydiğini bildirdi.

Ukrayna medyasında yayınlanan fotoğraflarda Jolie’nin, “Legacy of War Foundation” (Savaşın Mirası Vakfı) amblemini taşıyan bir yelek giydiği görülüyor.

Fotoğraflarda Jolie’nin, Herson’da daha önce yerel basında haberleştirilen bir yeraltı sığınağında çocuklarla oyun oynadığı anlar yer aldı.

Vakıf, Jolie’nin ziyaretiyle ilgili yorum yapmazken, oyuncunun basın danışmanı da henüz açıklamada bulunmadı.

İKİNCİ UKRAYNA ZİYARETİ

Jolie, Ukrayna’yı daha önce 2022 yılının baharında ziyaret etmişti. Bu ikinci ziyaret, Rusya’nın geniş çaplı işgalinin dördüncü yılına girerken gerçekleşti.

Ukraynalı medya kuruluşu MykVisti, Jolie’nin ziyaretinde ekibinde bulunan bir Ukraynalı erkeğin askerlik bürosu tarafından kısa süreli gözaltına alındığını duyurdu.

Yetkililer, söz konusu kişinin yedek subay olduğunu, ancak geçerli sağlık belgesi bulunmadığı için durumunun incelenmek üzere başka bir merkeze yönlendirildiğini açıkladı.

HERSON

Herson bölgesi, 2022’de Rusya’nın işgal ettiği ilk kentlerden biri olmuş, aynı yılın sonlarında Ukrayna ordusu tarafından kurtarılmıştı.

Ancak bölgenin bazı kısımları hâlâ Rus işgali altında bulunuyor.

Kent, Dnipro Nehri’nin karşı kıyısından her gün Rusya’nın insansız hava aracı ve topçu saldırılarına maruz kalıyor.