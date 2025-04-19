Ankara-Atina zirvesi belirsizliğini koruyor: Türkiye-Yunanistan Zirvesi Mayıs'a mı kaldı?

Yayınlanma: 19.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 19.04.2025 - 04:00

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis’in, Ankara ve Atina arasında yapılması planlanan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı’nın ‘Türkiye’deki son gelişmeler’ sebebiyle düzenlenmesinin ‘zorlaştırdığını’ söylemesinin ardından Cumhuriyet’e konuşan üst düzey bir yetkili, liderler temasının “Mayıs ayı içerisinde olabileceğini ancak tarihin kesinleşmediğini” söyledi. Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre ise olası görüşmede geçtiğimiz günlerde tek taraflı ilan edilen haritalara ilişkin detaylar masaya yatırılacak.

Türkiye ve Yunanistan arasında dostane ilişkiler ve iyi komşuluk anlayışını geliştirmek amacıyla imzalanan Atina Bildirgesi’nin ardından iki komşu arasında yapılması beklenen Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) toplantısının Türkiye ayağı hâlâ yapılamadı. Ankara ve Atina arasında liderlerin teması konusunda uzlaşı sağlanamazken, Ege ve Akdeniz’deki deniz yetki alanları dahil birçok ihtilaflı konu çözüm bekliyor.

‘2025’İN İLK AYLARI’ DENMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, 2024 yılı Eylül ayında Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu kapsamında New York’ta bir araya gelmişti. Görüşmede, toplantının 2025 yılının ilk aylarında Türkiye’de yapılması kararlaştırılmıştı. Ancak toplantı önce Mart ayına ertelendi, ardından bu tarihte de gerçekleştirilemedi. Son olarak Yunan basını tarafından 8 Nisan’da yapılacağı öne sürülen görüşme, bu tarihte de gerçekleşmedi.

‘DÜZENLENMESİ ZORLAŞTI’

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına yönelik gelişmelerin ardından, toplantının düzenlenmesinin “zorlaştığını” ifade etti. Ekathimerini Gazetesi’nin aktardığına göre Atina ile Ankara arasındaki görüşmeler, ‘Türkiye’deki siyasi kriz öncesinde’ son aşamaya gelmişti.

EŞ ZAMANLI HARİTALAR

Gelişmelerin sonrasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis, nisan ayının başında NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Brüksel’de bir araya geldi. Fidan ve Gerapetritis’in temasının ardından geçtiğimiz günlerde Doğu Akdeniz ve Ege’deki alanlara ilişkin deniz mekansal planlama stratejisi adıyla iki ülkeden de eş zamanlı olarak harita yayımlandı. Yunanistan tarafından Avrupa Birliği (AB) mevzuatı gereği ilan edilen “Deniz Mekansal Planlaması”nda (DMP) belirtilen alanların bir kısmının, Türkiye’nin deniz yetki alanlarını ihlal ettiği görülürken Türkiye’nin haritasında ise resmi bir deniz yetki alanı belirtilmese de Türkiye ile Yunanistan’ın ortay hat uyarınca deniz sınırı çizildi.

HARİTALAR GÜNDEMDE

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan üst düzey bir yetkili söz konusu liderler temasının “Mayıs ayı içerisinde de olabileceğini ancak kesin bir tarih üzerinde uzlaşılmadığını” söyledi. Cumhuriyet’in edindiği bilgilere göre ise olası görüşmede iki ülke tarafından da geçtiğimiz günlerde paylaşılan haritaların gündemde olması ve haritalara ilişkin ihtilaflı konulardaki detayların masaya yatırılması bekleniyor.