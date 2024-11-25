'Ankara denge politikası yürütecek'

Yayınlanma: 25.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 25.11.2024 - 04:00

Moskova’nın nükleer tehdidi, ABD’nin Ukrayna’ya, uzun menzilli ATACMS füzelerini Rus topraklarında kullanma izni vermesinin ardından geldi.

Cumhuriyet'e konuşan Prof. Dr. Mitat Çelikpala, ABD Başkanı Joe Biden’ın, kendisinden sonra gelecek olan Donald Trump’a "rahat vermemek" adına Ukrayna’ya izni verdiğini, bunun Trump’a bir tür alan daraltma olduğuna işaret etti.

Olası barış senaryolarını değerlendiren Çelikpala, “Ukrayna’nın istediği barış olsa toprakların bir kısmını geri alsa da Ruslar bunu hep gündemde tutacak. Rusların istediği gibi sonuçlanırsa da Ukraynalılar hep bunun rahatsızılığını yaşayacaklar. Trump’ın tek başına Ukrayna’ya barış getirmek gibi bir sonuca çabuk ulaşabileceğini düşünmüyorum. ABD, yardımları keserek Ukrayna’yı çaresiz bırakabilir ama bunu yaptığı anda küresel aktör olarak sorunu ‘Rusya’nın istediği gibi çözen’ bir unsura dönüşecek” diye konuştu.

Türkiye’nin konumuna ilişkin de konuşan Çelikpala, “Türkiye, denge politikasını yürütecektir. Hem Ukrayna hem Rusya, Türkiye için önemli. Eğer, Rusya, Polonya gibi NATO üyesi ülkelerden birine bir saldırırsa farklı denklemler konuşulur ancak henüz o seviyeye gidileceğini düşünmüyorum. Enerji talebimize ve ticaretemize baktığımızda ABD’nin şu anda LNG ile denklemde olduğunu görüyoruz. Türkiye’nin enerji politikası yenilenebilire dönmüş vaziyette. Ancak Rusya hâlâ bizim açımızdan bir kaynak. Ancak Rusya’nın beklentilerinin ve istediklerinin de her zaman Türkiye’nin beklenti ve çıkarlarıyla uyumlu olmadığını da anımsamak lazım” ifadelerini kullandı.