‘Ankara’nın Trump’la ilişkisi çelişkili’

Yayınlanma: 26.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.07.2024 - 04:00

Demokratların muhtemel adayı Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in Asya ve Afrika kökenli bir kadın oluşunun kendisine ABD Başkanı Joe Biden’la kıyasla bir bakıma olanak sağladığını belirten Han, Cumhuriyetçilerin adayı eski Başkan Donald Trump’ın Biden üzerine kurgulandığını bütün kampanyasının Harris’e uyarlamanın ivme kaybına yol açacağı yorumunda bulundu.

EKONOMİDE BAHANE

Han, Harris’in 2016’da Biden’ın kazanmasına yol açan koalisyonu tekrar harekete geçirebileceğini belirterek “O koalisyonun içinde gençler vardı, beyaz olmayan Amerikalılar vardı. Bu gruplar 2024 seçimi için Biden’ın arkasında artık o şekilde durmuyorlardı ama Harris yeni bir kan, yeni bir söylem ve heyecan getirebilir” dedi.

Seçim sonuçlarının Ankara-Washington hattına etkilerini değerlendiren Han, “Türk-Amerikan ilişkilerinin sağlığı bakımından Trump, Harris’ten daha büyük bir risktir. Trump ile birlikte ABD’de lider diplomasisi öne çıkacaktır. Türkiye Cumhurbaşkanlığı perspektifinden baktığımız zaman Trump, Harris’ten daha uygun gözükebilir çünkü Ankara’nın da son dönemdeki dış politika üslubu ‘lider diplomasisi’ üzerine kurulu” dedi. Han şöyle devam etti: “Trump, ironik bir biçimde Türkiye’ye karşı en sert ve haddi olmayan şekilde küçümseyici cümleler kurmuş bir başkan. Üstelik iktidar, iş ekonomiye geldiği zaman yaşadığımız iktisadi buhranın sorumluluğunu da kendi tercihlerindense Trump’ın eylemlerine bağlıyor ama aynı anda Trump’ı tercih ediyorsa bu çelişik bir görüntü.”

Ancak Harris’in ekibinde Türk-Amerikan ilişkilerinde yetkin kişiler olduğunu aktaran Han, “Harris ile eğer olumlu diyalog kurulması mümkün olursa ilişki Türkiye’nin çıkarına bir noktaya evrilebilir” diye konuştu.