Anket: Amerikalıların çoğu Trump’ı 'öngörülemez' buluyor

ABD’de yapılan yeni bir Reuters/Ipsos anketi, seçmenlerin önemli bir bölümünün Başkan Donald Trump’ın yaş ilerledikçe daha “öngörülemez” hale geldiğini düşündüğünü ortaya koydu.

Ankete göre bu görüş sadece Demokratlar arasında değil, Cumhuriyetçiler arasında da belli bir destek buluyor.

Altı gün süren ankete göre katılımcıların yüzde 61’i Trump’ı “yaşlandıkça daha öngörülemez hale gelen” bir lider olarak tanımladı.

Bu görüşü Demokratların yüzde 89’u, bağımsız seçmenlerin yüzde 64’ü ve Cumhuriyetçilerin yüzde 30’u paylaştı.

Ankette Trump’ın genel popülerliğinde ise büyük bir değişim olmadığı görüldü. Katılımcıların yüzde 40’ı Trump’ın başkanlık performansını onayladığını belirtirken, bu oran ay başına göre iki puan artış gösterdi.

Trump, ikinci dönemine ocak 2025’te 78 yaşında başlamış ve göreve başlama gününde ABD tarihinin en yaşlı başkanı olmuştu.

“SİYASİ LİDERLER ÇOK YAŞLI” GÖRÜŞÜ YAYGIN

Ankete katılanların yüzde 79’u Washington’daki seçilmiş yetkililerin genel olarak Amerikan toplumunu temsil edemeyecek kadar yaşlı olduğunu düşünüyor.

ABD Senatosu’nda ortalama yaş 64, Temsilciler Meclisi’nde ise 58 olarak belirtiliyor.

Demokrat seçmenlerin yüzde 58’i de kendi partilerinin önde gelen isimlerinden Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer’ın görev için fazla yaşlı olduğunu ifade etti.

Ankette dikkat çeken bir diğer sonuç ise Trump’ın zihinsel yeterliliğine yönelik algı oldu. Katılımcıların sadece yüzde 45’i Trump’ı “zihinsel olarak keskin ve zorluklarla başa çıkabilecek” bir lider olarak değerlendirdi.

Bu oran Eylül 2023’te yapılan ankette yüzde 54 seviyesindeydi.

Cumhuriyetçilerin yüzde 81’i Trump’ı hâlâ güçlü bir lider olarak görürken, Demokratlarda bu oran yüzde 19’a kadar geriledi.

BİDEN DÖNEMİYLE KARŞILAŞTIRMA

Trump, 2024 seçimlerinde kısmen selefi Joe Biden’ın yaşına bağlı performans tartışmalarının etkisiyle avantaj sağlamıştı.

Biden, görevini 82 yaşında tamamlayarak ABD tarihinin en yaşlı başkanı olmuştu. Trump ise haziran ayında 80 yaşına girecek.

Reuters/Ipsos anketi, ülke genelinde 4 bin 638 yetişkinle çevrim içi olarak gerçekleştirildi ve hata payı iki puan olarak açıklandı.