Anket sonucu açıklandı: ABD Başkanlık yarışındaki son durum ne?

Yayınlanma: 10.12.2023 - 18:14

Güncelleme: 10.12.2023 - 18:14

ABD Başkanı'nın Kaliforniya'daki bir etkinlikte selefini "aşağılık" olarak nitelendirmesinden bir gün sonra Cumartesi günü yayınlanan bir ankete göre Donald Trump, 2024 başkanlık seçimleri için yapılan ulusal kamuoyu yoklamalarında 2024'te yeniden aday olacağını açıklayan ABD Başkanı Joe Biden'ın önüne geçti.

Wall Street Journal (WSJ) anketi, Biden'ın başkanlığı dönemindeki en düşük onay oranına sahip olduğunu gösteriyor. WSJ anketine göre; Trump yüzde 47'nin onayını alırken Biden yüzde 43'ün onayını aldı.

BIDEN SEÇİM GÜNÜ 81 YAŞINDA OLACAK

Biden ikinci dönem için aday olma arzusunu dile getirmiş olsa da, Demokrat Parti'deki pek çok kişi ilerleyen yaşının seçmenleri küstüreceğinden korkarak Biden'ın adaylıktan çekilmesini istiyor. Biden seçim günü 81 yaşında, gelecek yıl kazanırsa Beyaz Saray'da 8 yıl geçirdikten sonra 86 yaşında olacak.

İKİ ADAY DA CEZA DAVALARI NEDENİYLE TEHLIKEDE

ABD Başkanı Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın Kaliforniya'da 9 vergi suçlamasıyla itham edildi ve bu Biden'ın yeniden seçilmesi yolunda ek engeller oluşturuyor. Öte yandan Trump da bazıları Biden'ın 2020 zaferini bozmaya yönelik girişimleri nedeniyle olmak üzere kendisine karşı açılan 4 eş zamanlı ceza davası nedeniyle tehlike altında.

Sonuçlar Demokratlar için tehlike çanlarının çaldığı sinyalini verse de WSJ, rakamların birçok Demokrat'ın şu anda Biden'dan memnun olmadığını gösterdiği halde özellikle Trump'ın Cumhuriyetçilerin adayı olması halinde, seçim gününde onu yine de destekleyebileceklerini belirtiyor.