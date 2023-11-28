Ünlü aktörün Trump'ı eleştirdiği konuşması değiştirildi

ABD'li ünlü sinema oyuncusu Robert De Niro, bir ödül töreninde yaptığı konuşmada, eski ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştirdiği kısımların kendisine haber verilmeden çıkarıldığını ifade etti.

AA
Yayınlanma: 28.11.2023 - 15:36
Ünlü aktörün Trump'ı eleştirdiği konuşması değiştirildi
Abone Ol google-news

BBC'nin haberine göre, De Niro, New York'ta 33'üncüsü düzenlenen Gotham Ödülleri'nde Leonardo DiCaprio ve Lily Gladstone ile başrollerini paylaştığı "Dolunay Katilleri" filmine ödül vermek üzere çıktığı sahnede, hazırladığı konuşmayı okumaya başladı.

Konuşmasını yarıda keserek "Konuşmamın başı değişmiş, kesilmiş. Bundan haberim yoktu" diyen De Niro, konuşmasında Trump'ı eleştirdiği kısımların kendisine sorulmadan çıkarıldığını belirtti.

Konuşmasının orijinal metnini telefonundan okumaya devam eden De Niro, Trump'ın "yalanlarına" atıfta bulunarak "Eski başkan görevde olduğu 4 yıl boyunca bize 30 binden fazla kez yalan söyledi ve şu anki intikam kampanyasında da hızını kesmiyor" ifadelerini kullandı.


ABD Donald Trump

İlgili Haberler

ABD'de federal yargıç, eski Binance CEO'sunun ülkede kalması gerektiğine hükmetti

ABD'de federal yargıç, eski Binance CEO'sunun ülkede kalması gerektiğine hükmetti
ABD ile gerilime sebep olmuştu...'Metin Topuz serbest bırakıldı'

ABD ile gerilime sebep olmuştu...'Metin Topuz serbest bırakıldı'
İngiliz ve ABD basını yazdı: 'ABD'li yetkili Rusya ve Hamas için Türkiye'ye geliyor'

İngiliz ve ABD basını yazdı: 'ABD'li yetkili Rusya ve Hamas için Türkiye'ye geliyor'

En Çok Okunan Haberler