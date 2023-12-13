Anlaşma sağlanamadı: İklim zirvesi uzatıldı
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ev sahipliğinde düzenlenen 28’inci Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP28) sonuç çıkmadı. Avrupa Birliği'nden (AB) bir temsilci, COP28 taslağını "kabul edilemez" olarak nitelendirmesinin ardından iklim zirvesi uzatıldı.
Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai kentinde düzenlenen 28’inci Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı (COP28), 200’den fazla katılımcı ülkenin sonuç bildirgesi taslağı üzerinde anlaşma sağlayamaması nedeniyle uzatıldı.
Pazartesi günü konferansa taraf ülkelere sunulan sonuç bildirgesi taslağının, fosil yakıtların kullanımına son verileceğine ilişkin küresel bir taahhüt içermemesi aralarında Almanya’nın da bulunduğu ülkelerin ve Avrupa Birliği’nin (AB) tepkisini çekti.
Konferansın başkanı Sultan Ahmet El Cebir’in sunduğu 21 sayfalık taslakta yalnızca, "Fosil enerji yakıtlarının kullanımı ve çıkarılmasının azaltılmasına" ilişkin bir taahhüde yer verilmesine Batılı müzakereciler tepki gösterdi.
30 Kasım’da başlayan konferansın bugün sona ermesi planlanıyordu.
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