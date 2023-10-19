Anlaşma sağlandı: İşletmesi el değiştiriyor

Yayınlanma: 19.10.2023 - 13:37

Güncelleme: 19.10.2023 - 13:37

İngiltere'nin başkenti Londra'da dahil olmak üzere 10 ülkede otobüs işletmeciliği yapan Arriva şirketinin, ABD merkezli I Squared Capital yatırım grubuna satılması konusunda anlaşma sağlandı.

Arriva şirketinin sahibi Alman demiryolu işletmecisi Deutsche Bahn, Birleşik Krallık'taki iştiraki Arriva'yı, yerel işlere odaklanmak amacıyla satmayı kabul ettiğini söyledi.

Deutsche Bahn yaptığı açıklamada, I Squared Capital yatırım grubunun "10 Avrupa pazarında faaliyet gösteren tüm işletmeleri de dahil olmak üzere Arriva grubunun tamamını" satın alacağını belirtti.

Deutsche Bahn'ın finans müdürü Levin Holle, "Bizim için, üzerinde anlaşmaya varılan satış, Almanya'da demiryolu taşımacılığındaki ek büyümeye daha fazla odaklanmak için önemli bir adımdır. Aynı zamanda, I Squared'e yapılan satış Arriva'ya büyüme potansiyelini destekleyecek yeni seçenekler sunacak" dedi.

Herhangi bir mali detay açıklanmadı ancak Alman basını anlaşmaya yaklaşık 1.6 milyar Euro (47.2 milyar TL) değer biçti.

2010 yılında Deutsche Bahn tarafından satın alınan Arriva'nın satışının 2024 yılında tamamlanması bekleniyor.