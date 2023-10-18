İngiliz istihbaratından açıklama: 'İngiltere de dahil olabilir'

Yayınlanma: 18.10.2023 - 16:16

Güncelleme: 18.10.2023 - 16:16

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar 11. gününde devam ederken İngilitere iç istihbarat teşkilatı MI5 Başkanı Ken McCallum, mevcut çatışmaların İngiltere'deki terör riskini arttırdığı uyarısında bulundu.

ABD'de Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'dan mevkidaşlarının katıldığı bir zirvede konuşan McCallum, "Ortadoğuda'ki derin olayların, insanların ilham alma biçimlerini değiştirmesi açısından İngiltere'deki tehdidin şeklini değiştirmesi ihtimali açıkça var. Terör örgütlerinin yeni bir yöntemle saldırmayı seçmesi ya da kişilerin önceden öngöremediğimiz şekilde karşılık vermesi riskine özellikle dikkat ediyoruz" dedi.

Londra'nın İran'ın İngiltere içindeki davranışlarından "uzun süredir" endişe duyduğunu söyleyen McCallum, ve mevcut Ortadoğu durumunun endişelerini artırdığını belirtti.

Daily Telegraph'a verdiği demeçte "Açıkçası aklımızdaki sorulardan biri de İran'ın başka yerlerdeki olaylara tepki olarak hedeflerini değiştirip değiştirmeyeceği" dedi ve ekledi:

"İngiltere'nin de buna dahil olabileceği ihtimalini göz ardı etmiyorum"

"SOĞUK SAVAŞ'IN SONA ERMESİNDEN BU YANA..."

İngiltere'de, son 18 ay içerisinde İran kaynaklı tehdidin yoğunlaştığını ifade eden McCallum, Tahran'ın esas olarak İngiltere'deki "iç düşmanlarını, muhalifleri, Farsça medya kuruluşlarını" hedef aldığını öne sürdü.

İstihbarat başkanı, dünyanın otoriter devletlerinin "çok daha agresif davrandığı" yeni ve daha tehlikeli bir döneme girdiğini ve belirtti. McCallum, "Artık Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana yaşadığımız dünyadan farklı bir dünyadayız" dedi.