Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile 30 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Anna Hakobyan, ilişkilerini sonlandırdı. Anna Hakobyan, yıllar içinde kendisine verilen hediyeleri ve ziynet eşyalarını devlet kurumuna devrettiğini açıkladı. Peki, Anna Hagobyan kimdir? Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın sevgilisi Anna Hagobyan ne iş yapıyor?

ANNA HAGOBYAN KİMDİR?

Anna Hakobyan, Ermenistan’ın tanınmış gazetecilerinden ve uzun yıllar ülke siyasetinin yakın çevresinde yer almış bir kamu figürüdür. 1 Şubat 1978’de Erivan’da doğan Hakobyan, eğitimini Yerevan Devlet Üniversitesi Gazetecilik bölümünde tamamladı ve medya alanında çalışmaya başladı.

GAZETECİLİK KARİYERİ VE MEDYA ÇALIŞMALARI

Hakobyan, kariyerine gazeteci olarak başlayarak 2003 yılından itibaren “Haykakan Zhamanak” (Armenian Times) adlı gazetede çalıştı. 2013’ten itibaren bu gazetenin baş editörü olarak görev yaptı ve gazetecilik alanında aktif rol üstlendi.

SİYASİ VE TOPLUMSAL ROL

Hakobyan, 2018 yılında Ermenistan’da gerçekleşen Kadife Devrim (Velvet Revolution) sürecinde Paşinyan ile birlikte hareket ederek halkla bütünleşen bir figür olarak görünmüştür.