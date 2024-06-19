Anne Simpson’ın İspanyolca seslendirmeni hayatını kaybetti

Yayınlanma: 19.06.2024 - 11:10

Güncelleme: 19.06.2024 - 11:10

Nancy MacKenzie, Perulu-Meksikalı seslendirme sanatçısı, diğer rollerinin yanı sıra The Matrix'te Trinity karakterini de seslendirmişti.

Lisa ve Bart Simpson’un Latin Amerikalı ses sanatçıları Patricia Acevedo ve Claudia Motta, sosyal medya paylaşımlarında ”Derin bir üzüntüyle, Simpson çocukları, sevgili annemiz Marge Simpson'ın vefatını duyurur. Huzur içinde yat, seni asla unutmayacağız” diye yazdılar ve beraber çekilmiş fotoğraflarından oluşan bir montaj yayınladılar.

Çizgi dizideki eşi Homer'ı seslendiren aktör Humberto Vélez de rol arkadaşına saygılarını sunarak X'e şunları yazdı:

”Birlikte çalışarak ve seyahat ederek birçok saat geçirdik. Kahkahalar, tartışmalar, sırdaşlıklar için teşekkür ederim. Hayatın bu bölümünü benimle birlikte yaşadığın için teşekkür ederim. Kariyerimin en önemli projesinin temel bir parçasıydın, öylesin ve öyle kalacaksın.”

NANCY MACKENZİE KİMDİR?

Peru’da doğan MacKenzie, 20’li yaşlarında Meksika’ya taşındı. Burada sahne ve TV oyuncu olarak mesleğe başladı. MacKenzie, 50 yılı aşkın kariyeri boyunca birçok Meksika pembe dizisinde rol aldı. Aralarında Hollywood karakterlerinden Bette Midler, Diane Keaton, Sigourney Weaver ve Judi Dench’in de bulunduğu birçok ünlü oyuncuyu seslendirdi.