İlk bölümden beri vardı: The Simpsons karakteri öldü
The Simpsons'ın 765. bölümünde 1989’da yayımlanan ilk bölümden beri dizide yer alan Larry karakteri öldü.
'The Simpsons'ın 35'inci sezonunun yeni bölümü 'Cremains of
the Day'de, ilk bölümden beri dizide yer alan 'Larry' karakteri öldü.
Dizinin 21 Nisan’da yayınlanan 765. bölümünde, Homer, Carl
ve Lenny, Moe ile sohbet ediyor. Sonrasında da orada yer alan Larry’nin hareket
etmediği ve öldüğü görülüyor. Karakterin neden öldüğü açıklanmıyor.
WebTekno'nun haberine göre, tam adı Lawrence Dalrymple olan karakterin cenazesinin ardından, Homer ve arkadaşlarının bir araya gelmesi ve Larry’nin hem gizemlerini bulmaya hem de onun anısını onurlandırmaya çalışması anlatılıyor.
Olaylar, Larry karakterinin bakış açısından da izleyiciye sunuluyor.
Harry Shearer’in seslendirdiği karakter, ilk olarak 1989’da yayımlanan Simpsons Roasting on an Open Fire isimli ilk bölümde izleyici karşısına çıktı. Karakter, Homer ve arkadaşlarının gittiği Moe’nun Barı’nda içerken görülüyordu.
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