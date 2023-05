Simpsons’ın zekisi Lisa Simpson için ilginç tespit

Yayınlanma: 03.05.2023 - 10:47

Güncelleme: 03.05.2023 - 10:47

Lisa Simpson, yani Simpsons ailesinin kızı, dünyanın en sevilen çizgi film karakterlerinden biri. Peki, bu sekiz yaşındaki kız çocuğu otistik olabilir mi? Bu soru, kendisine de iki yıl önce otizm teşhisi konan ünlü İngiliz yazar Holly Smale tarafından gündeme getirildi. Smale, Geek Girl isimli kitabın da yazarı.

PEK ÇOK OTİSTİK OLABİLECEK KARAKTER VAR

Chip'in aktardığı gibi Smale, kitaplar, filmler ve televizyon dizilerinde otistik özellikleri fark edilmemiş pek çok karakter olduğunu düşünüyor. Smale'a göre, Lisa Simpson otistik olma ihtimali yüksek bir karakter. Çünkü Lisa, katı bir doğru ve yanlış anlayışına sahip, çok zeki, pek arkadaşı olmayan ve ilgi alanlarına aşırı odaklanan bir kız. Lisa'nın caz müziği ve çevre konularına olan tutkusu da bu iddiasını destekliyor.

Smale, Lisa Simpson gibi otistik olduğunu düşündüğü diğer karakterleri de sıralıyor. Bunlar arasında Amelie, Sherlock Holmes, Boo Radley, Forrest Gump ve Netflix şovu The Queen's Gambit'te Anya Taylor-Joy'un canlandırdığı öksüz satranç dehası Beth Harmon var.

Smale, "Fransız filmi Amelie'nin baş karakteri, dünyayı duyusal olarak deneyimleme biçiminden dünyanın farklı yerlerindeki bir gnome'un fotoğraflarını toplamaya odaklanmasına kadar otistik olabilir. Daryl Hannah'ın Splash'taki deniz kızı karakteri bile, izolasyonunda ve kendini diğer herkesten ayrı ve farklı hissetme biçiminde, otistik bir kadına çok benziyor" diyor.

Aynı tahmin, The IT Crowd'daki Maurice Moss ve The Girl'deki bilgisayar korsanı Lisbeth Salander için de yapılıyor..

Smale, bu karakterlerin varlığının otizmli kadınlar ve kızlar için önemli olduğunu söylüyor. Çünkü böylece kendilerini yalnız hissetmeyeceklerini ve kendilerini yansıttıkları karakterler görebileceklerini belirtiyor.