Anne tacizine 6 ay hapis cezası

Yayınlanma: 18.09.2023 - 10:15

Güncelleme: 18.09.2023 - 10:15

Güney Kore'nin Daejeon bölgesinde 50'li yaşlarında bir kadın, yetişkin kızını sürekli taciz ettiği gerekçesiyle 6 ay hapis ve 2 yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı. Kadının kızına yüzlerce küfürlü mesaj gönderdiği, kızını gizlice takip ettiği ve "haneye tecavüz ile suçlandığı öğrenildi.

The Korea Herald'ın haberine göre; Daejeon Bölge Mahkemesi belgelerinde, kadının, Aralık 2021'den Mayıs 2022'ye kadar kızına 306 kısa mesaj ve 111 telefon görüşmesinde kızını taciz ettiği görüldü. Başlangıçta İncil okumak veya kızının evinde kalmayı istemek gibi talepler içeren mesajlar, yanıt alamayınca kızının cinsel davranışları hakkında aşağılayıcı yorumlar da dahil olmak üzere sözlü tacize dönüştü. Kızını fiziksel olarak da takip eden kadının belirtilen süre zarfında kızının evine 8 kez gittiği ve evini gözetlediği ortaya çıktı.

Daejeon Bölge Mahkemesi'ne göre, geçtiğimiz Haziran ayında verilen polis tedbir kararına rağmen anne 6 kez daha eve izinsiz girdi.

Anne eylemlerinin ne kasıtlı ne de önceden planlanmış olduğunu iddia etse de mahkeme savunmasını reddetti.

Mahkeme ayrıca, hapis cezasının yanı sıra annenin 40 saatlik taciz karşıtı eğitimi tamamlamasına hükmetti.