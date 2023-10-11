Annesinden açıklamalar... Hamas tarafından kaçırılan Alman kadın hayatta mı?

Yayınlanma: 11.10.2023 - 07:26

Güncelleme: 11.10.2023 - 08:12

Alman vatandaşı 22 yaşındaki Shani Louk, 7 Ekim'de Gazze Şeridi yakınlarındaki bir müzik festivalinde Hamas örgütü üyeleri tarafından kaçırılmıştı. Fotoğrafları tüm dünyaya yayıldı, hakkında pek çok şey konuşuldu. Şimdi ise Shani hakkında bir yaşam belirtisi olduğu söyleniyor. İddianın sahibi ise annesi.

Almanca yayın yapan Blick'in haberine göre, Filistinli kaynakların kendisiyle irtibat kurduğunu öne süren anne Ricarda Louk; kızının başından aldığı ağır yaraların ardından Gazze'de bir hastaneye götürüldüğünü söyledi.

Alman televizyon kanalı NTV'ye bir video mesaj gönderen anne, "Shani'nin hayatta olduğuna dair daha fazla bilgiye sahibiz" dedi. Anne bu bilgiyi Filistinli kaynaklardan aldığını da belirtti.

Bilgilerin doğruluğu henüz teyit edilemedi.

SAÇLARINDAN VE DÖVMELERİNDEN TANIDI

Shani, Cumartesi günü Gazze yakınlarındaki Nova müzik festivaline düzenlenen saldırıda kaçırılan çok sayıda kurbandan biriydi.

Hamas üyeleri, festival alanına yaptıkları baskında 260 silahsız sivili öldürmüş, çok sayıda kişiyi yaralamış ve kurbanların bir kısmını da rehin olarak beraberinde Gazze'ye kaçırmıştı.

Sosyal medyaya düşen videolardan birinde 22 yaşındaki genç kız bir kamyonetin üzerinde, Hamas militanlarının ayaklarının altında, bacakları bükülmüş ve baygın halde görülüyordu. Genç bir Filistinli ise yanından geçerken onun hareketsiz bedenine tükürüyordu. Görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

Ricarda Louk, uzun rastalı saçları ve dövmeleri nedeniyle görüntülerdeki kadının kızı olduğundan en başından beri emindi.