Anonsu dikkate almadılar: Tavana çarptılar
Şangay'dan Pekin'e giden Air China'ya ait yolcu uçağı türbülansa girince kabin memuru ile bir yolcu emniyet kemerlerini takmadığı için uçağın tavanına çarparak yaralandı.
Yaklaşık 8 bin feette seyir eden içi yolcu dolu uçak bir anda türbülansa girdi.
Pilotun kemer ikaz ışığını yakması ve yaptığı "Lütfen yerinize oturun ve kemerlerinizi takın" anonsunu dikkate almayan bir kabin memuru ile bir yolcu uçağın tavanına çarparak yaralandı.
Şangay'dan Pekin'e giden uçakta korku dolu anlar yolcu kamerasına yansıdı. Kameralarda yolcuların türbülans etkisiyle sarsıldığı ve çığlık attıkları duyuluyor.
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