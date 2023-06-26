Havaalanı personeli uçak motoruna kapıldıktan sonra öldü

Yayınlanma: 26.06.2023 - 12:50

Güncelleme: 26.06.2023 - 12:50

NBC'ye bağlı WOAI'nin haberine göre, San Antonio Uluslararası Havalimanı'nda çalışan bir kişi uçak motoru tarafından "yutulduktan" sonra hayatını kaybetti.

Olay, Delta havayolu şirketine ait bir uçağın havalimanına inmesi ve tek motor kullanarak kapıya doğru taksi yapması sırasında meydana geldi.

Çalışanın kimliği de dahil olmak üzere ölümüyle ilgili kesin ayrıntılar açıklanmadı, ancak soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

San Antonio Uluslararası Havalimanı'ndan WOAI'ye yapılan açıklamada, "Bu olaydan derin üzüntü duyuyoruz ve soruşturmaya başlarken yetkililerle birlikte çalışıyoruz. Ayrıntılar ortaya çıktıkça daha fazla bilgi paylaşacağız" denildi.

Delta havayolu şirketi, "San Antonio'da bir havacılık ailesi üyesinin hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü ve kederini yaşıyoruz. Bu zor zamanda kalbimiz ve tüm desteğimiz ailesi, arkadaşları ve sevdikleriyle birlikte" açıklamasında bulundu.