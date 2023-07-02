Havada panik anları... İstanbul-Nevşehir seferi yapan uçak kuş sürüsüne çarptı, sefer iptal edildi!

İstanbul-Nevşehir seferi yapan uçak kalkışından kısa bir süre sonra kuş sürüsüne çarptı. Kapadokya Havalimanı'na inen uçağın seferi iptal edildi.

İHA
Yayınlanma: 02.07.2023 - 14:20
Havada panik anları... İstanbul-Nevşehir seferi yapan uçak kuş sürüsüne çarptı, sefer iptal edildi!
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Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan havalanan TK 7592 sefer sayılı Anadolu Jet’e ait uçak Kapadokya havalimanına gelmek için havalandıktan kısa bir süre sonra kuş sürüsüne çaptı.

BURUN KISMINDA HASAR OLUŞTU

Çarpmanın etkisi ile burun kısmında hasar oluşan uçak Nevşehir Kapadokya Havalimanı’na sorunsuz iniş yaptı.

UÇAK SEFERİ İPTAL EDİLDİ

Uçakta meydana gelen hasar nedeniyle Nevşehir Kapadokya Havalimanı’ndan, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılacak olan uçak seferi iptal edildi. Yolcuların mağdur olmaması için başka bir uçak ile ek sefer düzenlenecek.


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