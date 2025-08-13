Antarktika’da 66 yıl önce kaybolan araştırmacının kalıntıları bulundu

İngiliz Antarktika Araştırma Kurumu’nun açıklamasına göre, 25 yaşındaki Bell, 26 Temmuz 1959’da Güney Shetland Adaları’na bağlı Kral George Adası’nda görevdeyken, Ekoloji Buzulu’nda araştırma yaparken buzul çatlağına düştü.

O gün Bell ve üç arkadaşı köpek kızaklarıyla adanın zirvesindeki buzula araştırma ve jeoloji çalışması için yola çıkmıştı. Bell ve harita uzmanı Jeff Stokes, diğer ekipten yarım saat önce ilerledi.

Karın derinliği köpekleri zorlayınca Bell, hayvanları teşvik etmek için kayaklarını giymeden önlerinde yürümeye başladı. Bu sırada yaklaşık 30 metre derinliğinde bir çatlağa düştü.

Stokes, elindeki ipi sarkıtarak Bell’e ulaşmaya çalıştı. Bell, ipi vücuduna değil kemerine bağladı. Yüzeye yaklaşırken kemerinin kopmasıyla tekrar düştü.

Arkadaşı seslense de bir daha yanıt alamadı. Hava koşullarının kötüleşmesi nedeniyle ekip 12 saat sonra geri döndüğünde kurtarma mümkün değildi.

BUZULLAR ÇEKİLİNCE ORTAYA ÇIKTI

Bu yılın ocak ayında, Kral George Adası’ndaki Polonya üssünden bir ekip, buzulun geri çekilmesiyle ortaya çıkan kayalıklar arasında Bell’in kemiklerini ve kişisel eşyalarını buldu.

Şubat ayında yürütülen beş günlük arkeolojik çalışmada, üzerinde kazıma yazılar olan bir saat, İsveç yapımı çakı, telsiz ekipmanları ve kayak sopaları da kurtarıldı.

DNA testi, kalıntıların Bell’in kardeşleri David Bell ve Valerie Kelly ile eşleştiğini doğruladı. Aile haberi “şok ve hayret” ile karşıladı.

David Bell, İngiliz ve Polonya ekiplerine teşekkür ederek, bu keşfin “kardeşlerinin trajik kaybıyla barışmalarına yardımcı olduğunu” söyledi.