Antarktika'da binlerce yavru penguen, buzulların erimesi nedeniyle öldü

Yayınlanma: 25.08.2023 - 10:26

Güncelleme: 25.08.2023 - 10:26

Yeni bir araştırmaya göre, Antarktika'daki dört kolonide binlerce imparator penguen yavrusunun, 2022 yılının sonlarında "feci bir üreme başarısızlığına" neden olan rekor düşük buzul seviyeleri nedeniyle öldüğüne inanılıyor.

Uydu görüntülerinin analizi, genellikle sabit olan buzulların parçalandığını ve penguenlerin yeni doğduğu bir zamanda kolonilerin ortadan kaybolduğunu gösterdi.

Bilim insanları, imparator penguenlerin küresel ısınma altında belirsiz bir gelecekle karşı karşıya olduklarını, çünkü okyanusların ısınmasıyla azalacağı tahmin edilen buzullara çok bağımlı olduklarını söyledi.

Bellingshausen Denizi'ndeki üreme başarısızlıklarının "emsalsiz" olduğu belirtilen araştırmada, ilk kez geniş bir bölgede birden fazla koloninin tek bir sezonda üremede başarısız olduğu belirtildi.

British Antarctic Survey'de araştırmacı Dr. Peter Fretwell, "Şok oldum. Bu sevimli pofuduk yavruların çok sayıda öldüğünü düşünmek çok zor. Bu acımasız bir hikâye. Bunu uzun zamandır tahmin ediyorduk. Deniz buzu kaybı, daha önce görülmemiş ve hayal ettiğimizden çok daha hızlı oldu" dedi.

Antarktika'daki buzullar, Şubat ayında rekor düzeyde azaldı ve bir önceki yıl yaşanan rekor düzeydeki azalmayı takip ederek bilim insanlarını şoke etti.