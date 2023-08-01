Antarktika'da serada karpuz ve kavun yetiştirildi

Yayınlanma: 01.08.2023 - 14:23

Güncelleme: 01.08.2023 - 14:23

Dünya'nın en soğuk kıtası olarak bilinen Antarktika'daki Rus araştırma merkezi Vostok İstasyonu'nda bulunan Rus araştırmacılar, yapılan bir deney sonucunda serada karpuz ve kavun yetiştirdi.

Arktik ve Antarktik Araştırma Enstitüsü'nün (AARI) Rus Antarktik Seferi'nden araştırmacılar, Agrofizik Araştırma Enstitüsü ve Rusya Bilimler Akademisi Biyomedikal Sorunlar Enstitüsü'nden meslektaşlarıyla birlikte Vostok İstasyonu'nda hava sıcaklığını ve nemi, sulu meyveler için uygun koşullara yükseltebilecekleri bir sera oluşturdular.

Araştırmacıların, karpuz ve kavun tohumlarını ince bir toprak tabakasına ektikleri ve güneş ışığını taklit eden özel bir aydınlatma kullandıkları ifade edildi.

Tohumların ekilmesinden tam 103 gün sonra ortaya sekiz "olgun ve tatlı meyve" çıktığı belirtilirken, yetiştirilen kavunların da her birinin yaklaşık 1 kilogram ağırlığında ve 13 santimetre çapında olduğu kaydedildi.

Karpuz ve kavunların Vostok İstasyonu'nda yetiştirilen ilk yiyecek türü olmadığı, aynı zamanda 2020 yılında araştırmacıların dereotu, fesleğen, maydanoz, roka ve lahana da dahil olmak üzere çeşitli bitkileri başarıyla yetiştirdiği belirtildi.