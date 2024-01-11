Antarktika’daki foklarda ‘kuş gribi’ ortaya çıktı

Yayınlanma: 11.01.2024 - 11:38

Güncelleme: 11.01.2024 - 12:26

APHA, bugün yayınladığı raporda, Antarktika'nın güneyindeki Güney Georgia adasındaki kürklü ve fil cinsi foklarda Yüksek Patojeniteli Kuş gribinin (HPAI) ölümlere sebep olduğunu ifade etti.

APHA, bilinen ilk vakaların Ekim 2023 ayında kahverengi skua isimli kuş türünde ortaya çıktığını duyurmuş, enfekte kuşlardan alınan örnekler sonucunda virüsün Güney Amerika’dan gelen göçmen kuşlardan bulaştığını tahmin ettiklerini açıklamıştı.

3 HAFTADA NEREDEYSE TÜM FOKLARDA GÖRÜLDÜ

APHA Kuş Virolojisi ekibinden bilim insanı Marco Falchieri, üç haftalık bir inceleme sonucunda neredeyse bölgedeki tüm foklarda kuş gribi septomları görüldüğünü ve yaklaşık 20 fokun öldüğünü belirtti. Septomlar arasında; öksürük, hapşırma, göz akıntısı, burun akıntısı, yavaş baş sallama, baş tutamama ve titreme olduğu ifade edildi.

KÜRKLÜ FOK POPÜLASYONUNUN YÜZDE 98’İ BU BÖLGEDE

Britanya Antarktika Araştırması’nda (BAS) görevli Deniz Kuşu Ekolojisti Norman Ratcliffe, kürklü fok popülasyonunun yaklaşık yüzde 98'inin Güney Georgia'da bulunduğunu ve bölgenin 'küresel açıdan önemli fil ve kürklü fok popülasyonlarına ev sahipliği yaptığını' ifade etti. APHA Bilimsel Hizmetler Direktörü Profesör Ian Brown ise kuş gribinin yayılması ile ilgili olarak şu iaçıklamaları yaptı;

"Kuş gribinin Antarktika'nın altı bölgesinde yayılmaya devam etmesi durumunda, kırılgan ekosistemi önemli ölçüde tehdit edebilir ve potansiyel olarak çok sayıda deniz kuşu ve deniz memelisi popülasyonunu riske atabilir. Bununla birlikte mevcut veriler, virüsün memelilerde yaygın bir adaptasyonunun olmadığını öne sürmeye devam ediyor ve bu son örneklerden elde edilen bilgiler, hastalıkla mücadele çabalarına yardımcı olmak ve küresel risk hafifletme konusunda bilgi sağlamak için uluslararası ortaklarla hızlı bir şekilde paylaşılacak. Virüsün bu popülasyonlara nasıl bulaşıp yayıldığına dair belirsizlikler devam ediyor. APHA, yaban hayatının Güney Georgia üzerindeki etkisini ve diğer bölgelere yayılma potansiyelini izlemek için Güney Georgia ve Falkland Adaları ve BAS ile birlikte çalışmaya devam edecek.”

GÜNEY GEORGİA ADASI

Güney Georgia Adası Güney Atlantik Okyanusu'nda, Falkland Adaları'nın yaklaşık 1000 km güneydoğusunda yer alan İngiltere Denizaşırı bölgesidir ve yalnızca gemiyle erişilebilir. Ada, dünyada en yakından izlenen deniz kuşu kolonilerinden bazılarına ev sahipliği yapmaktadır.