Kuş gribi ölümünde bir ilk: Kutup ayısı öldü

Yayınlanma: 03.01.2024 - 12:54

Güncelleme: 03.01.2024 - 12:54

Dünyada 2021 yılında başlayan yeni kuş gribi salgını sebebiyle Alaska'da bir kutup ayısının da hayatını kaybettiği açıklandı. Uzmanlar, bunun bir ilk olduğunu söyledi.

The Guardian'ın haberine göre, kutup ayısının oldukça bulaşıcı bir virüs olan H5N1'in sebep olduğu kuş gribinden ölümü, aralık ayında Alaska Çevre Koruma Departmanı tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. Alaska eyalet veterineri Bob Gerlach, Alaska Beacon'a yaptığı açıklamada, "Bu, herhangi bir yerde rapor edilen ilk kutup ayısı ölümü" dedi.

"DAHA FAZLA AYI HASATLIK SEBEBİYLE ÖLMÜŞ OLABİLİR"

Kutup ayısı, virüsün en son türünün Kuzey Amerika'da tespit edilmesinden yaklaşık iki ay sonra, Alaska'nın en kuzeyinde yaşayan topluluklardan Utqiagvik'e yakın bir yerde ölü bulundu. Gerlach, kutup ayısının büyük olasılıkla hastalığı taşıyan ölü kuşları yemiş olabileceğini anlattı. Gerlach, daha az insanın yaşadığı uzak bölgelerde bulundukları için hastalık sebebiyle daha fazla ayının ölmüş olabileceğini söyledi.

Son 3 yılda tüm dünyada milyonlarca yabani kuşu ve aralarında siyah ve boz ayıların da olduğu binlerce memeliyi öldürdüğü düşünülen virüse ilişkin konuşan East Anglia Üniversitesi'nden Koruma Biyolojisi Emeritus Profesörü Diana Bell, son aylarda kel kartalların ve tilkilerin de kuş gribinden öldüğüne işaret ederek, "Bu, Alaska'daydı; şimdi ise Kuzey Kutup Dairesi'nin yüksek bölgelerindeki memeliler... Bu, korkunç" dedi.

Antarktik bölgesindeki ilk bilinen H5N1 vakaları Ekim 2023'te Bird Island'daki kahverengi skua deniz kuşları arasında tespit edilmişti. Bundan iki ay sonra yüzlerce fok ölü bulunmuştu.