Antidepresan alan adamın ten rengi griye döndü

27 Eylül 2022 Salı, 17:59

ABD'nin Louisiana eyaletinde, depresyon şikayeti ile gittiği doktorundan, Fluoksetin adlı bir antidepresan aldı.

34 yaşındaki Tyler Monk, ilacı 2021 yılının Mayıs ayında almaya başladı ama zihinsel sağlığında herhangi bir iyileşme kaydetmedi.

Bir yandan eşi Emily, bir hafta içinde cildinin renk değiştirmeye başladığını fark etti.

SEMPTOMLARI GÖRMEZDEN GELDİ

Monk birkaç hafta sonra ilacı almayı bıraktı, ancak ilacı bırakmış olması belirtilerini azaltmadı. Monk'un cildi kararmaya devam ederken aynı zamanda güneşe duyarlılık ve gözlerinde tahriş semptomları da gösterdi.

Başlangıçta semptomlarını inkar eden Monk, bir süre sonra derisinin griye döndüğünü kabul etti ve olağan dışı durumu hakkında cevapsız kalan birçok uzmanı ziyaret etti.

HERKESİ ŞAŞIRTAN SEMPTOMLAR

Cilt renginin griye dönmesini engellemeye çalışan Monk, "Uzmanlar, bende ışığa duyarlılık yaratan ilacın, bu sebeple tenimi griye döndürdüğünü iddia etti. Ancak örtündüğüm yerlerim koyulaşmaya devam ediyor" dedi.

Unilad'in haberine göre Monk paylaşımı hakkında, "Uzmanlardan herhangi bir cevap alamadığımız için durumumu, TikTok'ta yayınlamaya karar verdik. İnternette paylaşsak ne zararı olur ki? Belki aynı durumu yaşamış başka birisiyle karşılaşırız veya birileri bize bir cevap verebilir diye düşündük" ifadelerini kullandı.

DOKTORLAR CEVAPSIZ KALDI

Doktorlar, ciddi bir hastalık, zehirlenme veya otoimmün tepkisi olanaklarını listeden çizdi.

Buna rağmen hiçbir doktor, Monk'un sorunlarına neyin neden olduğu sorusuna cevap veremiyor.

Monk'un dermatoloğu, bu sorunu çözmek için sekiz cilt uzmanından oluşan bir ekiple randevu aldı.