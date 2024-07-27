Antik gemiyle denize açıldılar: 'Binlerce yıllık tekniklerle inşa edildi...'
Deneysel arkeologlardan oluşan bir ekip, 4000 yıl öncesine ait talimatlar, malzemeler ve teknikler kullanılarak inşa ettikleri bir Bronz Çağı teknesiyle denize açıldı.
İki gün süren denemeleri sırasında 18 metre uzunluğundaki gemi, Basra Körfezi'nde 93 kilometre yol kat ederek saatte 10,4 kilometre hıza ulaştı.
4 BİN YILLIK KİL TABLETE GÖRE
Adını bir zamanlar şimdiki Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni kapsayan uygarlıktan alan Magan Teknesi, New York, Abu Dhabi ve Zayed Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından MÖ 2100 yılına ait bir kil tablette belirtilen yöntemler kullanılarak inşa edildi.
Antik talimatlara uygun olarak geminin dış gövdesi, hurma lifi ipi kullanılarak demetler halinde ahşap bir iskelete bağlandı ve 15 ton yerel saz kullanılarak yapıldı.
NYU Abu Dhabi Miras ve Müze Çalışmaları Başkanı Robert Parthesius IFLScience'a gönderdiği e-postada şu ifadelere yer verdi:
"Geminin tasarımı ve inşası için çeşitli kanıtlara dayanıldı. Bunlar arasında, antik deniz taşıtlarının bitüm kalıntıları, metin kaynakları, tekne modelleri ve denizcilik ikonografisi yer alıyordu."
HİNTLİ USTALAR İNŞA ETTİ
Gemi, dikili tekneler konusunda uzmanlaşmış, antik tekniklerin çoğuna aşina olan Hintli gemi ustaları tarafından inşa edildi.
Araştırmacılarla iş birliği içinde çalışan ustalar, antik çizimlere dayanarak 36 tona kadar taşıma kapasitesine sahip, denize dayanıklı bir gemi yarattılar.
Parthesius, IFLScience'a yaptığı açıklamada, "Teknenin büyük çoğunluğu keski, zıvana ve ahşap tokmak gibi eski aletler kullanılarak elle inşa edildi. Bronz Çağı'nda makaralar ve diğer modern arma sistemleri bulunmadığından, keçi kılından yapılan yelkenin kaldırılmasına yardımcı olmak için 20'den fazla kişilik bir mürettebat gerekti” dedi.
BAE denizcileri tarafından kaptanlığı yapılan gemi, Abu Dabi açıklarında körfezde test edildi. Geminin hızı saatte 10.4 kilometre hızlara ulaşarak tahminleri aştı.
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