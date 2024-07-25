İstanbul Boğazı'nda gemi arızası: Demirleme sahasına çekildi

Yayınlanma: 25.07.2024 - 11:35

Güncelleme: 25.07.2024 - 11:35

Rusya’dan Libya’ya seyir halinde olan Brothers Way isimli 105 metre uzunluğundaki kargo gemisi, Anadolu Kavağı açıklarında arıza yaptı. Makine arızası yaptığı öğrenilen gemi, kılavuz kaptan ve Kurtarma - 6 Römorkörü eşliğinde Büyükdere Demirleme Sahası'na çekildi.