Anüsünde top mermisi ile hastaneye gitti, patlama riskine karşı bina tahliye edildi

20 Aralık 2022 Salı, 17:25

Fransa'da bir hastanede şaşkınlık veren bir olay meydana geldi. 88 yaşındaki bir kişi anüsüne II. Dünya Savaşı'ndan kalma top mermisi sıkışması şikayeti ile acil servise başvurdu.

Şikayetin gerçek olduğunun anlaşılması üzerine acil duruma geçen hastane cumartesi gecesi kısmi olarak tahliye edildi ve mayın temizleme ekipleri hastaneye yönlendirildi.

"HER TÜRLÜ ÖNLEMİ ALDIK"

Euronews'in aktardığına göre, gazetenin haberini onaylayan hastane yönetiminden Yann Le Bras, "Cumartesi akşamı saat 21:00'dan 23:30'a kadarki zaman diliminde mayın temizleme ekiplerinin müdahalesini ve yetişkin ile çocuk acil servislerinin tahliyesini gerektiren bir olay yaşandı. Top mermisinin patlama olasılığına karşı her türlü önlemi aldık" açıklamasında bulundu.

"AMA BİR TOP MERMİSİ? ASLA!"

Acil serviste görev alan bir hastane çalışanı ise gazeteye verdiği demeçte, "Bir elma, bir mango, hatta bir tıraş bıçağı bile gördük. Olmaması gereken bölgelere yerleştirilmiş olağandışı nesneler bulmaya alışkınız. Ama bir top mermisi? Asla!" dedi.

Mayın temizleme ekiplerince patlama riski bulunmadığı anlaşılan top mermisinin çıkarılması için ameliyata alınan hastanın rektumundan 20 cm uzunluğunda ve 5 ila 6 cm kalınlığındaki top mermisi başarıyla çıkarıldı. 88 yaşındaki kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Un papy se présente aux urgences avec un obus dans l’anus à Toulon: l’hôpital partiellement évacué https://t.co/WGaFdnJXaZ pic.twitter.com/AfXxtHozep — Var-matin (@Var_Matin) December 19, 2022



