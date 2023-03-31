AP Başkanı Metsola: Her şeye hazırlıklı olmalıyız

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 13:01

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 13:02

Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola Romanya'da yayın yapan Digi24 televizyonuna konuştu.

Roberta Metsola, Rusya'nın Belarus'a taktik nükleer silah konuşlandıracağına yönelik açıklamasının ardından "her şeye hazırlıklı olmalıyız" dedi.

Metsola, "Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin uluslararası tutuklama emri çıkarmasının ardından bu, esasen bir tırmanma, benzeri görülmemiş, son derece güçlü bir mesaj" ifadelerini kullandı.

Metsola, "Her şeye hazırlıklı olmalıyız ve bu noktada savaşın sona ermediğini fark etmeliyiz ve Rusya Ukrayna'dan çekilene kadar karşılık vermeyi bırakmayacağımız konusunda ısrarcı olmaya devam edeceğiz" diye ekledi.

"SEÇMENLER KENDİLERİNİ HAKLARINDAN MAHRUM ETMESİN"

Metsola, gelecek yıl yapılacak AB seçimleri öncesinde, "giderek artan sayıda seçmenin kendilerini haklarından mahrum ve uzakta hissetmesinden" endişe duyduğunu ifade etti.

Metsola, "Belki de geleneksel siyasi partilerin kendi seçmen tabanlarına alıştıkları ve onlara sadece savaş, karşı karşıya olduğumuz sosyal ve ekonomik etkiler, yüksek enflasyon vb. konulardaki mesajlarla hitap ettikleri söylenebilir. Farkına varmamız gereken şey, yapabileceğimiz en kötü şeyin bu haklarından mahrum bırakılmış seçmenleri görmezden gelmek ve anlatıya karşı çıkmamak olduğudur. Günümüz siyasetinde popülist bir başlıkla paçayı kurtarmak çok kolay" dedi.

"ADAY OLACAĞIM"

Avrupa Parlamentosu'nda sağcı ve popülist partilerin yükselişine rağmen, "çoğunlukların yapıcı Avrupa yanlısı merkezde oluştuğunu" belirten Metsola, bu oluşumun "göç zorlukları, iklim zorlukları, dijital zorluklar ve Avrupa Birliği'nin önümüzdeki birkaç yıl içinde karşılaşacağı diğer her şey konusunda başarılı olacağını" dile getirdi.

Metsola, Avrupa Halk Partisi'nin bir sonraki Avrupa Komisyonu başkanlığına aday olabileceği yönündeki medya spekülasyonları üzerine, "Benim için Parlamento Başkanı olmak sadece bir ayrıcalık ve onur değil aynı zamanda büyük bir sorumluluktur. Bu çok ciddiye aldığım ve görev süremin sonuna kadar yapmaya devam edeceğim bir rol. Bundan sonra Malta'daki koltuğum için aday olacağım" diye konuştu.