Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri, geniş kapsamlı tatbikata başladı
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri'nin 3 binden fazla askerin katılacağı geniş çaplı bir komuta ve personel tatbikatının başladığını duyurdu.
Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri, 3 binden fazla askerin katıldığı geniş çaplı bir komuta ve personel tatbikatına başladı.
Açıklamada, "Genel olarak tatbikata 3,000'den fazla asker ve yaklaşık 300 parça askeri donanım katılacak. Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanlığı'ndan bir komisyon, görevlerini yerine getiren personel arasındaki uyumu değerlendirecek" ifadeleri yer aldı.
Açıklamada ayrıca, "Stratejik Füze Kuvvetleri askerleri, Merkezi Askeri Bölge ve Havacılık ve Uzay Kuvvetleri askeri birimleriyle uyum içinde, modern hava araştırma sistemlerine karşı gizlenme ve karşı önlemleri eğitmek için bir dizi önlem gerçekleştirecek" denildi.
Tatbikatın 2023 muharebe eğitim programına uygun olarak yapıldığı bildirilirken, üç bölgede gerçekleştirildiği belirtildi.
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