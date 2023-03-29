Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri, geniş kapsamlı tatbikata başladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri'nin 3 binden fazla askerin katılacağı geniş çaplı bir komuta ve personel tatbikatının başladığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 15:09
Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri, geniş kapsamlı tatbikata başladı
Abone Ol google-news

Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri, 3 binden fazla askerin katıldığı geniş çaplı bir komuta ve personel tatbikatına başladı.

Açıklamada, "Genel olarak tatbikata 3,000'den fazla asker ve yaklaşık 300 parça askeri donanım katılacak. Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanlığı'ndan bir komisyon, görevlerini yerine getiren personel arasındaki uyumu değerlendirecek" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca, "Stratejik Füze Kuvvetleri askerleri, Merkezi Askeri Bölge ve Havacılık ve Uzay Kuvvetleri askeri birimleriyle uyum içinde, modern hava araştırma sistemlerine karşı gizlenme ve karşı önlemleri eğitmek için bir dizi önlem gerçekleştirecek" denildi.

Tatbikatın 2023 muharebe eğitim programına uygun olarak yapıldığı bildirilirken, üç bölgede gerçekleştirildiği belirtildi.


Rusya füze

İlgili Haberler

Türkiye, Suriye, İran ve Rusya dışişleri bakanları nisan ayında Moskova'da bir araya gelecek

Türkiye, Suriye, İran ve Rusya dışişleri bakanları nisan ayında Moskova'da bir araya gelecek
Ukrayna: Rusya'ya ait Su-24M bombardıman uçağı düşürüldü

Ukrayna: Rusya'ya ait Su-24M bombardıman uçağı düşürüldü
ABD, Rusya'ya yönelik özel mahkeme kurulmasını desteklediğini bildirdi

ABD, Rusya'ya yönelik özel mahkeme kurulmasını desteklediğini bildirdi

En Çok Okunan Haberler