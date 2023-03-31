Japonya, Rusya'ya yönelik yaptırımları genişletti

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, Rusya'ya yönelik yaptırımları genişlettiğini bildirerek, yaptırım listesine havacılık, uzay endüstrisi ve insansız hava araçlarına yönelik ekipmanlarının yasaklanmasını da eklediğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 11:30
Japonya, Rusya'ya yönelik yaptırımları genişletti
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Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, Japonya hükümetinin Rusya'ya ihracatı yasak olan mallar listesini genişlettiğini ve listeye havacılık, uzay endüstrisi ve insansız hava araçlarına yönelik bileşenleri de eklediğini duyurdu.

Rusya'ya yönelik alınan tedbirlerin 7 Nisan'da yürürlüğe gireceği, yasaklı ürünler listesinde balonlar, planörler, motorsuz uçaklar ve bunların parçaları, paraşütler, uçak fren tertibatı, yer tabanlı uçuş eğitimi için ekipmanlar, dronlar ve bunların parçaları, su altı ve hava fotoğrafçılığı için optik sistemler, pusulalar ve navigasyon ekipmanlarının yer alacağı bildirildi.

Japon yetkililer ayrıca, çelik ve alüminyum ürünleri, kazanlar, jeneratörler ve optik fiber ihracatını da yasaklayacak.

Bunun dışında çocuk bisikletleri, oyuncaklar, oyuncak modelleri ve puzzleların da Rusya'ya ihracatı yasaklanacak.

Liste, Japon hükümetinin 28 Şubat'ta onayladığı Rusya karşıtı son yaptırım paketi çerçevesinde genişletildi. 

Şu ana kadar Japonya'nın yaptırımları Rusya'dan yaklaşık bin kişiyi ve 100 kadar kuruluşu etkiliyor.


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