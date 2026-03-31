AP: Körfez ülkeleri savaşı durdurmak istemiyor

Associated Press’in aktardığına göre, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere bazı Körfez ülkeleri, ABD’nin İran’a yönelik askeri operasyonlarını sürdürmesini istiyor.

Habere göre, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Bahreyn’den yetkililer, özel görüşmelerde ABD-İsrail operasyonlarının İran yönetiminde köklü değişiklikler gerçekleşene kadar devam etmesi gerektiğini dile getirdi.

Associated Press’e konuşan kaynaklar, Suudi Arabistan ve BAE’nin daha sert bir tutum sergilediğini, Umman ve Katar’ın ise diplomatik çözümden yana olduğunu belirtti.

28 Şubat’ta ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı saldırılar sonrası bölgedeki tansiyon hızla yükseldi. İran Devrim Muhafızları, İsrail’e yönelikmisilleme düzenledi.

Çatışmalar sırasında Bahreyn, Ürdün, Irak, Katar, Kuveyt, BAE ve Suudi Arabistan’daki ABD askeri tesislerinin de saldırılardan etkilendiği bildirildi.