AP Türkiye Raportörü, Charlie Hebdo dergisinin yayınladığı karikatüre tepki gösterdi

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 18:09

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 18:09

Fransız Charlie Hebdo dergisinin, Türkiye'deki depremlerin ardından "Tank göndermeye ihtiyaç kalmadı" ifadesiyle yayınladığı 'karikatür' tepki çekmeye devam ediyor.

Irkçı çizimleriyle öne çıkan derginin yayınladığı karikatüre son olarak Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor'dan tepki geldi.

Nacho Sanchez Amor, sosyal medya hesabından karikatürün üstüne çizik atarak karikatürden "derin tiksinti" duyduğunu ifade etti.

Amor, paylaşımında, “Charlie Hebdo karikatüründen derin tiksinti duyuyorum. Bu, dayanışmayı göstermek yerine Türk düşmanlığını hatırlatıyor” diye yazdı.