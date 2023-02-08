AP Türkiye Raportörü, Charlie Hebdo dergisinin yayınladığı karikatüre tepki gösterdi

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Fransız Charlie Hebdo dergisinin Türkiye'deki depremlerin ardından yayınladığı karikatüre tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 18:09
AP Türkiye Raportörü, Charlie Hebdo dergisinin yayınladığı karikatüre tepki gösterdi
Abone Ol google-news

Fransız Charlie Hebdo dergisinin, Türkiye'deki depremlerin ardından "Tank göndermeye ihtiyaç kalmadı" ifadesiyle yayınladığı 'karikatür' tepki çekmeye devam ediyor.

Irkçı çizimleriyle öne çıkan derginin yayınladığı karikatüre son olarak Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor'dan tepki geldi.

Nacho Sanchez Amor, sosyal medya hesabından karikatürün üstüne çizik atarak karikatürden "derin tiksinti" duyduğunu ifade etti.

Amor, paylaşımında, “Charlie Hebdo karikatüründen derin tiksinti duyuyorum. Bu, dayanışmayı göstermek yerine Türk düşmanlığını hatırlatıyor” diye yazdı.


Charlie Hebdo Avrupa Parlamentosu deprem

İlgili Haberler

'Deprem olsun' diye dua eden 2 kişiye gözaltı

'Deprem olsun' diye dua eden 2 kişiye gözaltı
Deprem bölgesinde artçı sarsıntılar devam ediyor mu? 8 Şubat 2023 Türkiye'deki depremler...

Deprem bölgesinde artçı sarsıntılar devam ediyor mu? 8 Şubat 2023 Türkiye'deki depremler...
Büyük depremin ardından tren hatları yön değiştirdi

Büyük depremin ardından tren hatları yön değiştirdi

En Çok Okunan Haberler