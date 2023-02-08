Büyük depremin ardından tren hatları yön değiştirdi

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 17:35

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 17:45

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü 10 ilde, depremin yarattığı tahribatların boyutu ortaya çıkmaya devam ediyor.

Son açıklamalara göre, 8 bin 574 yurttaş yaşamını yitirdi, 49 bin 133 yurttaş yaralandı ve 6 bin 744 bina ise yıkıldı.

Gaziantep Kalesi'nin ve Malatya'daki tarihi Yeni Cami'nin de hasar gördüğü depremde, tren hatlarında da tahribat meydana geldi.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki Şekeroba Mahallesi'nden geçen tren hattında hasar oluştu.

Deprem sebebiyle tren hattının yön değiştirmesi dikkati çekti.