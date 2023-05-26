Akıllı telefon kullanıcılarının satın alma tercihleri araştırıldı

Yayınlanma: 26.05.2023 - 07:00

Güncelleme: 26.05.2023 - 07:00

Çin menşeli vivo'nun araştırmasına göre, telefon kullanıcılarının yüzde 54’ü cep telefonlarını daha iyi bir deneyim yaşamak için değiştiriyor.

vivo'dan yapılan açıklamaya göre, marka, Türkiye’de kullanıcıların telefon kullanım ve satın alma tercihlerini araştırmak üzere İzmir, İstanbul ve Ankara’da farklı yaş ve meslek gruplarından orta segment akıllı telefon kullanıcıları ile kantitatif bir araştırma yaptı. 25-45 yaş aralığında katılımcıların kullanım alışkanlıklarının derinlemesine incelendiği araştırmada çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

BOZULUNCA DEĞİŞTİRENLER YARIYA YAKIN

vivo’nun araştırmasına göre kullanıcılar cep telefonlarını genellikle daha iyi bir deneyim için değiştiriyor. Araştırmaya katılan telefon kullanıcılarının yüzde 54’ü cep telefonlarını daha iyi bir deneyim için değiştirdiğini söylerken yüzde 46’sı telefonun bozulması durumunda değiştirdiğini aktardı.

Araştırmaya göre, her 4 kullanıcıdan 3’ü cep telefonu satın almak istediğinde internette araştırma yapıyor. Araştırma karar sürecinde internette araştırma yapanlar çoğunlukla YouTube'a baktıklarını belirtiyor. Araştırma bu süreçte herhangi bir teknoloji sitesine giren ya da herhangi bir teknoloji editörünü takip eden kişilerin sayısının çok az olduğunu da ortaya koydu.

Akıllı telefon markalarının ürün özelliklerine ve kampanyalarına yer verdikleri kendi web sitelerine ise kullanıcılar tarafından neredeyse hiç ziyaret edilmediği ve yalnızca teknik özelliklerin paylaşılıp karşılaştırma yapılan sitelere rağbet gösterildiği de ortaya çıktı.

MAĞAZADAN SATIN ALMA

Araştırmaya katılan kullanıcıların yüzde 38’i fiziksel olarak tek bir teknoloji zincir mağazasını, yine yüzde 38’i de birden fazla teknoloji zincir mağazasını ziyaret ettiğini belirtiyor. Yüzde 16’sı teknoloji mağazalarının yanı sıra operatör mağazalarına da gittiklerini söylüyor.

Araştırmaya katılanlar arasında yer alan vivo kullanıcıları ise markayı özellikle kamera ve tasarım olarak beğendiklerini aktardı. vivo tarafından yapılan araştırmada kendi ürünlerini kullanmayaların ise modellerin tasarımlarını beğendiği ifade edildi.

AİLE FOTOĞRAFLARI

Kullanıcılar çoğunlukla arka kamera kullanıyor ve en çok çocuklarının ve ailelerinin fotoğraflarını çekiyor. Bunu manzara, doğa, ambiyans gibi fotoğraflar takip ediyor. Selfie için kullanılan ön kamera araştırmaya göre ikinci planda kalıyor. Araştırmaya katılanlar arasında gece ve yemek fotoğrafı çekenin yok denecek kadar az olması dikkati çekiyor.

DİJİTAL PLATFORMLAR

Bununla birlikte ücretli dijital yayın platformlarının kullanım oranlarında da ciddi boyutta artış gözleniyor. Araştırmaya katılanların yüzde 73’ü bir ya da birden çok dijital yayın platformuna abone olduğunu paylaştı.

Araştırmaya katılan 5 kişiden 2’si (yüzde 40) hiç televizyon izlemediğini söylüyor. Geriye kalan yüzde 60’ın sadece yüzde 13’ü çok nadir televizyon izlediğini belirtiyor. Katılımcıların televizyonda en çok izlediği içerik ise diziler ve spor programları olarak görülüyor. Araştırma ayrıca bir dönem çok fazla izlenme oranları yakalayan eğlence programlarının da eski popülerliğini kaybettiğini gösteriyor.