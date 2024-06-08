Apollo 8 misyonunda yer alan eski astronot William Anders, uçak kazasında öldü

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) Apollo 8 misyonunda yer alan eski astronot William Anders, Seattle şehri yakınlarında uçak kazasında öldü.

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Yayınlanma: 08.06.2024 - 12:57
Apollo 8 misyonunda yer alan eski astronot William Anders, uçak kazasında öldü
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ABD basınındaki haberlere göre, Anders'a ait eski model uçak, Seattle kenti yakınlarındaki San Juan Adaları açıklarında suya düştü ve battı.

Anders'ın oğlu Greg Anders, 90 yaşındaki babasının hayatını kaybettiğini açıkladı.

DÜNYANIN İLK FOTOĞRAFINI ÇEKMİŞTİ

NASA'nın Apollo 8 misyonu, alçak dünya yörüngesinden ayrılarak Ay'a ulaşan ilk mürettebatlı uzay uçuşu olmuştu. Mürettebat, Ay'a inmeden yörüngesinde 10 kez dönmüş ve ardından güvenli bir şekilde dünyaya geri gelmişti.

Anders'ın bu görev sırasında çektiği "Dünya'nın doğuşu" isimli ikonik fotoğrafı, o güne kadar uzaydan dünyanın çekilen ilk fotoğrafı olması sebebiyle büyük ilgi görmüştü.


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