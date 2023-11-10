Apple bakanlıkla 25 milyon dolarlık anlaşmaya vardı

İşe alımlarda ayrımcı politikalar izlediği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan teknoloji şirketi Apple, ABD Adalet Bakanlığı ise 25 milyon dolarlık anlaşmaya vardı.

AA
Yayınlanma: 10.11.2023 - 10:45
Apple bakanlıkla 25 milyon dolarlık anlaşmaya vardı
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ABD'li teknoloji devlerinden Apple, 2018 ve 2019'da yaptığı işe alımlarda "ayrımcı" politikalar izlediği iddiasıyla başlatılan soruşturmada, ABD Adalet Bakanlığı ile 25 milyon dolarlık anlaşma yaptı.

ABD Adalet Bakanlığının açıkladığı anlaşma metninde, Apple'ın 2018 ve 2019'da işe alımlarda ABD Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası'na aykırılıklar yapıldığının tespit edildiği ve 2019'da soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Açıklamada, Apple'ın bazı durumlarda ABD'de oturumu olmayan kişilerin yerine ABD vatandaşlarını tercih ettiği, bazı durumlarda da ABD'li olmayanlara yönelik ayrımcılık yaptığı kaydedildi.

Soruşturma sonucunda Apple ve Adalet Bakanlığının 25 milyon dolarlık anlaşmaya vardığı bildirildi.

Öte yandan Apple, Associated Press'e yaptığı açıklamada, Apple'ın kasıtlı olarak ayrımcı bir politika izlemediği belirtilirken, "Biz, kasıtsız olarak Adalet Bakanlığının standartlarına uymadığımızı fark ettiğimizde 25 milyon dolar ödemeyi kabul ettik." ifadesine yer verdi.


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