Apple Avrupa Birliği'ne boyun eğdi: Artık üçüncü taraf mağazalara izin verecek

Yayınlanma: 09.11.2023 - 11:27

Güncelleme: 09.11.2023 - 11:27

Teknoloji devi Apple, 2024 yılına kadar Avrupa Birliği'nin (AB) yeni Dijital Piyasalar Yasası gerekliliklerine uymak için harekete geçiyor. Apple'ın son 10-K dosyasına göre, şirket AB mevzuatının getirdiği değişikliklere hazırlanıyor. Bu değişiklikler, geliştiricilere ödeme yapılandırmaları, uygulamaların App Store dışında dağıtımı ve geliştiricilerin alternatif ödeme seçenekleri sunma gibi konularda daha fazla özgürlük tanıyacak.

Apple'ın üçüncü taraf uygulama mağazalarına izin verme kararı, App Store'dan elde edilen geliri potansiyel olarak etkileyebilir ve bu da şirketin iş yapış şekli ve finansal performansı üzerinde önemli bir etkiye neden olabilir.

Daha önce üçüncü taraf uygulama mağazalarına ve yan yükleme işlemine karşı katı bir tutum sergileyen Apple, bu gelişmelerle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.