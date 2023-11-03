Apple CEO'su: "Yapay zekaya büyük yatırım yapıyoruz"

Yayınlanma: 03.11.2023 - 12:18

Güncelleme: 03.11.2023 - 12:18

Apple, 2023'ün dördüncü mali çeyreğine dair kazanç çağrısı sırasında analistler ve yatırımcılarla bir araya geldi ve dikkat çeken bir soru soruldu. Apple CEO'su Tim Cook, Apple'ın üretken yapay zeka (AI) ile nasıl gelir elde edebileceğine dair detaylar paylaşmaktan kaçındı, ancak şirketin AI konusunda büyük yatırımlar yaptığını ve üretken yapay zeka içeren ürün geliştirmeleri üzerinde çalıştığını açıkladı.

Cook, "Yapay zeka ve makine öğrenimi ile neler yaptığımıza ve bunları nasıl kullandığımıza bakarsanız, bunlar gönderdiğimiz her ürünün ayrılmaz bir parçası olan temel teknolojilerdir" dedi. Özellikle iOS 17 gibi son ürünlerde, Kişisel Ses ve Canlı Sesli Posta gibi önemli özelliklerin yapay zeka temelli olduğunu vurguladı. Cook, bu teknolojilerin önemini vurgulayarak, Düşme Algılama, Çarpışma Algılama ve saatlerdeki EKG gibi hayat kurtaran özelliklerin bu temel teknolojilere dayandığını ekledi.

Apple'ın üretken yapay zeka teknolojilerine yatırım yaptığını ve bu alanda sorumlu bir yaklaşım benimseyeceğini belirten Cook, bu yeni teknolojilerin zaman içinde ürün geliştirmelerinde merkezi bir rol oynayacağını belirtti. Rapora göre, Apple'ın yakın gelecekte yapay zeka ile ilgili önemli güncellemeler yapmayı planladığı ve bu güncellemelerin üretken yapay zeka konusunda kullanılabileceği söylentiler arasında yer alıyor.