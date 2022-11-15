Apple'ın kurucusu Steve Jobs'un terlikleri binlerce dolara satıldı
Apple'ın kurucusu Steve Jobs'un sandaletleri, açık artırmayla satıldı.
Apple'ın kurucusu Steve Jobs'un sandaletleri, açık artırmayla satışa sunuldu. Steve'e ait sandaletler, 'Ulien’s Auctions' adlı müzayede evinin düzenlediği açık artırmayla satışa sunuldu.
60 bin dolara alıcı bulması beklenen Jobs’un terlikleri, adı açıklanmayan bir şahıs tarafından 218 bin 750 dolara satın alındı. Kaliforniya merkezi müzayede evi tarafından yapılan açıklamada, terliklerin iyi durumda olduğu ve Jobs’un 70’li ve 80’li yıllarda gardırobunun vazgeçilmez parçası olduğu bilgisi paylaşıldı.
Steve Jobs, 2011 yılında Apple’daki görevini bıraktıktan 6 hafta sonra, 56 yaşındayken pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybetmişti.
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