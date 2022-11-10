Apple, siz farkında olmadan sizi takip ediyor olabilir

10 Kasım 2022 Perşembe, 17:55

Son yıllarda özellikle gizlilik konusunda yaptığı yatırımları ürünlerinin pazarlamasında öne Apple, bugün son derece çarpıcı bir iddiayla gündeme geldi. Bağımsız iki araştırmacı, Apple’ın kendi uygulamalarının iPhone ayarlarında analiz paylaşma özelliğini kapattığınızda bile sizi takip etmeye devam ettiğini ortaya koydu.

Apple, analiz verilerini paylaşmamayı seçseniz bile sizi takip ediyor olabilir:

Webtekno'nun haberine göre uygulama geliştiricisi ve güvenlik araştırmacısı Tommy Mysk ve Talal Haj Bakry, verileri paylaşma özelliğini kapatsanız bile sizi takip etmeye devam eden 'birkaç uygulama' tespit ettiklerini öne sürdü. Üstelik bu uygulamalar arasında Apple’ın şu uygulamaları da yer alıyordu:

App Store

Apple Music

Apple TV

Apple Books

Apple Stocks

Araştırmacılar, yaptıkları çalışmada jail-break edilmiş ve iOS 14.6 ve iOS 16 işletim sisteminde çalıştırılan iki iPhone’u kullandı. Her iki telefonda da verilerin anlık olarak, aynı anda Apple’a gönderildiği görüldü. Üstelik analizlerin paylaşılmasını istememenizi sağlayan ayar, bu durumu değiştirmiyordu.

HER BİR DOKUNMA İŞLEMİ KAYIT ALTINDA

Araştırmacılar, Twitter’dan yaptıkları paylaşımda App Store’da iOS 14.6 ile geçmişte yapılan bazı değişikliklere dikkat çekti. Buna göre App Store, artık uygulama içinde yaptığınız her bir dokunma işlemini kayıt altına almaya başladı. Kullanım verileri, Apple’ın veri tabanına anlık olarak işleniyordu.

Apple'ın söz konusu verileri kullanma amacı bilinmezken, en potansiyel amacı reklamlar konusunda daha yüksek kâr sağlayacak iyileştirmeler yapılması olarak görülüyor. Kullanıcıların nerelere daha fazla ilgi ölçtüğünün öğrenilmesi, reklamların yerleştirilmesinde büyük bir rol oynayabiliyor.