Arabada birlikte oldu virüs kaptı! Milyonlarca dolar kazandı
ABD'de bir kadın, arabada birlikte olduktan sonra cinsel yolla bulaşan bir hastalık kaptığını iddia ederek, eski erkek arkadaşının araba sigortası şirketine dava açtı.
ABD’nin Missouri eyaletinde bir kadın, 2017 yılında eski erkek arkadaşı ile arabasının arka koltuğunda birlikte oldu.
Sözcü'nün İngiliz DailyMail gazetesinden aktardığı habere göre, mahkeme belgelerine göre, kadın, 2017 yıldır birliktelik yaşadığı sevgilisinden o gün HPV kaptığını iddia etti.
Mahkeme belgelerinde, erkek arkadaşına HPV teşhisi konduğu ancak bunu bile bile kadınla ilişkiye girdiği ortaya çıkarıldı.
TAM 4 YIL SONRA ONAYLANDI
Olaydan tam 4 yıl sonra Mayıs 2021’de hakim, kadına HPV virüsü bulaştığını belgelerle gösterirken, bulaşın arabanın arkasında birlikte olduğu sırada gerçekleştiğinin tespit edildiği açıklandı.
Eski erkek arkadaşı enfeksiyon durumunu açıklamamaktan sorumlu bulundu. Dava sonucunda kadın 5.2 milyon dolarlık davayı kazandı.
Custodio ve Dubey LLP’nin kurucu ortağı avukat Miguel Custodio, kadına ödenen miktarın ‘makul’ olduğunu söyledi. ‘Bunu o kişinin aracındayken meydana gelen bir yaralanma olarak düşünürseniz, o zaman tamamen bir sigorta şirketinin ödemesi gereken tutar olmalıdır’ dedi.
Avukat, “Genellikle yaralanmalar, çarpışmalar gibi kazalar sonucu olur. Ancak, sigortalı bir sürücüden cinsel yolla bulaşan hastalık kapma davası türünün ilk örneği olsa da, yaralanmaların kapsamları genişletilebilir” diye ekledi.
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