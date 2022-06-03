Hollywood yıldızlarının seks kulübü ifşa oldu: Üye olmak için konsey izni gerekiyor

03 Haziran 2022 Cuma, 11:24

ABD'de bulunan ünlü seks kulübü SNCTM ile ilgili detaylara İngiliz Daily Star gazetesi ulaştı.

Kulübün genel müdürü Robert Artés'in aktardığı bilgilere göre fotoğraflı başvuru formları konsey tarafından değerlendiriliyor ve bu külüpte bir gecede harcanan para 1 milyon doları bulabiliyor.

TOM CRUİSE BAŞROL OLDUĞU FİLMDE GÖSTERİLMİŞTİ

Hürriyet'te yer alan habere göre; ABD’de Beverly Hills, California’da 2013 yılında kurulan SNCTM, dünyanın en seçkin seks kulüplerinden biri olarak biliniyor. İngiliz Daily Star gazetesi, kulüple ilgili detaylara ulaştı. Damon Lawner tarafından kurulan bu kulüp Tom Cruise’un başrolünü oynadığı ‘Gözleri Tamamen Kapalı’ filminden hatırlanıyor.

Daily Star'a konuşan kulüp genel müdürü Robert Artés kulüple ilgili detayları aktardı.

KONSEY İZNİ GEREKİYOR

SNCTM’nin dünyanın en seçkin özel kulüplerinden biri haline geldiğini vurgularken Artés, “Onu bu kadar özel yapan şey başvuru sürecidir” dedi. Artes ayrıca, yalnızca bir etkinlik için bile konuklardan başvuru formu ve fotoğraf aldıklarını daha sonra ise başvuruların konsey tarafından incelendiğini söyledi.

Artes, “Başvuru sahipleri, gecelik giriş veya üyelik satın almaya davet edilmek için SNCTM’nin profesyonel, itibarlı ve estetik kriterlerini karşılamalıdır” ifadelerinde bulunurken, bir gecelik bir katılım için bile bir erkeğin en az 12 bin 500 doları (yaklaşık 205 bin TL) gözden çıkarması gerektiğini söyledi.

ÜCRET BİR MİLYON DOLARA KADAR ÇIKABİLİYOR

Seks kulübünde ayrıcalıklı olmak isteyenler için ise 20 kişiye sunulan Dominus üyeliği bulunduğunu belirten Artés, bu üyeliğin bedelinin 75 bin dolar yani yaklaşık 1 milyon 200 bin TL olduğunu en üst düzey üyelik isteyenlerin ise bir kerelik 1 milyon dolar gibi bir ücret ödeyerek Violet Key üyeliği de alabildiğini aktardı.

Özel kulüp, üyeleri ve misafirleri için maskeli balolara, havuz partilerine, sınıflara ve akşam yemeği etkinliklerine ev sahipliği yapmasıyla tanınıyor.

HOLLYWOOD YILDIZLARI DA ÜYE

SNCTM’nin partilerinde Hollywood yıldızı Gwyneth Paltrow ve Bill Maher de dahil olmak üzere ünlü konukları ağırladığı da uzun zamandır konuşuluyor.

Artes, “SNCTM üyeleri, saygılı, çekici, benzer görüşlere sahip ve birçok farklı geçmişe sahip yüksek profilli değerli insanlardır. Zorlu başvuru ve mülakat süreci, tamamen elit ve seçilmiş bir kalabalığı garanti ediyor” dedi. Genel müdür, üyelerin ‘anonim’ bir şekilde yer aldığını belirtirken, kulübün yüksek güvenliğine dikkat çekti.

Artes, “SNCTM’deki altın kural rızadır ve her zaman dokunmadan önce sorarız. Güvenli bir ortamı korumak için, tüm üyeler ve misafirlerden edeple hareket etmeleri ve herkese haysiyet ve saygıyla davranmalarını rica ederiz” dedi. Seks kulübünde gizliliğin esas olduğu ve fotoğraf çekilmesine izin verilmediği aktarıldı.

“BAŞIMDAN GEÇEN İLGİNÇ BİR OLAYDA DA…”

İnsanların kapalı kapılar ardında neler olduğunu saklaması gerektiğini vurgulayan Artes, kulüpte yaşadığı bir olayı da anlattı. “Maceracı bazı misafirlerimizin zaman zaman elektrikle oynadığını gördüm” dedi.

Kulüpte sık sık maskeli balo gibi etkinlikler düzenlendiğini de vurgulayan Artes, “Misafirlerimiz büyüleyici insanlar, bazıları ünlü, giyim ve kuşamlarına eden insanlar” dedi.