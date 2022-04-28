Berat Albayrak’ın şikayetiyle açılan 'Seks oyuncağı' davasında gazeteci Metin Cihan hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın şikayetiyle açılan 'seks oyuncağı' davasında gazeteci Metin Cihan hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın şikayeti üzerine gazeteci Metin Cihan'a açılan 'seks oyuncağı' davasının ilk duruşması İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
MLSA Turkey'den Çiçek Tahaoğlu'nun aktardığı habere, yurt dışında yaşayan Cihan’ın katılmadığı duruşmada avukatı Özgür Urfa ve Berat Albayrak’ın avukatı salonda hazır bulundu.
Albayrak’a ait olduğu iddia edilen seks oyuncağı siparişi ile ilgili e-postalarından bahsetmesi nedeniyle 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret'le suçlandığı davada gazeteci hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Bir sonraki duruşma 18 Ekim’de görülecek.
NE OLMUŞTU?
23 Eylül 2016’da hacker grubu Redhack, o dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevinde bulunan Berat Albayrak’ın e-posta hesabını ele geçirdiğini ve tutuklu bulunan dönemin HDP Eş Genel Başkanı Alp Altınörs ve Özgür Gündem danışma kurulu üyesi Aslı Erdoğan başta olmak üzere 'solcu muhaliflerin' üç gün içinde serbest bırakılmaması halinde kendisine ait 20 GB büyüklüğündeki elektronik postaları yayınlayacağını duyurmuştu.
Redhack’in birkaç gün sonra yayınladığı ve Albayrak’ın e-postaları olduğu iddia edilen belgeler arasında, seks oyuncağı siparişleriyle ilgili bilgilendirme yazıları da yer almıştı.
"TİTREŞİMLİ YÜZÜĞÜN DUYULMASINI İSTEMİYORMUŞ"
Metin Cihan yargılandığı davaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;
"Yolsuzluklarını kendi emaillerinden bulup paylaştım. “bunca yolsuzluk varken titreşimli yüzük siparişini konuştuğumuz için geri zekalıyız” gibi bir twit attım. Ondan yargılanıyorum. anladığım kadarıyla yanılmışım. Yolsuzlukların değil, titreşimli yüzüğün duyulmasını istemiyormuş."
yolsuzluklarını kendi emaillerinden bulup paylaştım. “bunca yolsuzluk varken titreşimli yüzük siparişini konuştuğumuz için geri zekalıyız” gibi bir twit attım. ondan yargılanıyorum. anladığım kadarıyla yanılmışım. yolsuzlukların değil, titreşimli yüzüğün duyulmasını istemiyormuş. https://t.co/bGEl6zRMCR— metin cihan (@metcihan) April 28, 2022
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