Arabasını temizledi patlamaya sebep oldu

04 Aralık 2022 Pazar, 10:36

Almanya'nın Bavyera bölgesinde, 59 yaşındaki bir adam arabasının içinde meydana gelen patlamada yaralandı.

Bild gazetesinde yer alan haberde, Eckental kentinde bir adam arabasının içini hava basınçlı bir sprey ile temizledi.

Havanın soğuk olması sebebiyle araç camlarını açmayan adam, temizliğini bitirdikten sonra araba içerisinde sigara yaktı.

Araç içine sıktığı kimyasal maddeler, çakmağın yanmasıyla tepkimeye girdi ve patlamaya sebep oldu.

Polis raporuna göre, patlama ile ön cam yaklaşık 20 metre uzağa fırladı ve araç kapıları da hasar gördü.

İsmi açıklanmayan adam, orta derecede yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.