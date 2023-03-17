Suriye Devlet Başkanı Esad, Türk askerlerinin Suriye'den çekilmesi gerektiğini söyledi

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 10:13

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 10:14

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Moskova'daki temaslarının ardından Russia Today (RT) kanalına değerlendirmelerde bulundu.

Beşar Esad, Suriye'nin savaştan sonra yeniden inşası için yaklaşık 400 milyar dolardan fazla paraya ihtiyacı olduğunu, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin Suriye'ye maliyetinin de yaklaşık 50 milyar dolar olduğunu söyledi.

Esad, Türkiye'de de depremlerden dolayı insanların mağdur olduğunu ifade ederek, "Genel olarak iki ülke arasında bir anlaşmazlık olduğunu düşünmüyorum. Sorun, Suriye'deki savaş aracılığıyla gerçekleştirmek istedikleri kendi hırsları olan Türk politikacılarla ilgili" ifadelerini kullandı.

Esad, "Mevcut koşullarda Türk politikasını değiştirebilecek ve Türk liderliğini Suriye ile yakınlaşmaya sevk edebilecek tek 'deprem' Türkiye'de yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimleridir" diye ekledi.

"ORTAK ZEMİN OLUŞTURULMASI GEREKİYOR"

Rusya ve İran'ın arabuluculuğunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olası bir görüşmeye ilişkin konuşan Esad, "herhangi bir düzeydeki siyasi toplantının amacının somut sonuçlar elde etmek için yapıldığını" dile getirdi.

Esad, "Peki Suriye'nin ne tür sonuçlara ihtiyacı var? Temel öncelik, yasadışı olarak bulunan tüm yabancı askerlerin geri çekilmesidir ve bu esas olarak ABD ve Türkiye'yi ilgilendirmektedir. Suriye'de yasadışı olarak bulunan başka asker yok. Ayrıca, terörizme verilen desteğin de sona ermesi gerekiyor" dedi.

Türkiye ile "ortak zemin" oluşturulması gerektiği çağrısı yapan Esad, "İki taraf bir araya geldiğinde, aralarında ortak bir zemin olmalıdır. Türkiye'nin ve cumhurbaşkanının önceliği seçimlerdir. Başka hiçbir öncelik yoktur, her şey seçimlerin çıkarlarına hizmet eder" ifadelerini kullandı.

"ŞARTIMIZ, TÜRK ASKERLERİNİN SURİYE'DEN ÇEKİLMESİDİR"

Esad, "Eğer bir hedef diğeriyle örtüşürse, eğer askerlerin çekilmesi başkanlık seçimlerinde zafer kazanmasını sağlarsa, aramızda hiçbir sorun olmayacaktır. Ancak şu ana kadar yakınlaşma noktaları göremiyoruz, iki tarafın farklı öncelikleri var. Sorun da bu zaten" diye konuştu.

Resmi düzeyde bir siyasi toplantı için "Türk askerlerinin Suriye'den çekilmesi gerektiğini" kaydeden Esad, "Bizim için koşul, askerlerin geri çekilmesidir. Eğer koşullar yerine getirilirse, o zaman özel bir tarih belirlemeyiz, bugün ya da yarın bir araya gelebiliriz. Toplantı için son tarih konusunda bir sorun yok, ancak bu koşullar yerine getirilirse bir son tarih belirlenebilir" dedi.