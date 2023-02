Arap Yarımadası Türkiye'yi böyle itti

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremle sarsılan Türkiye, 30 bine yakın canını yitirdi.

Türkiye bir deprem ülkesi. Son depremin nedeni olarak gösterilen hareketlilik ise Türkiye'nin Arap ve Afrika levhaları tarafından itiliyor olması.

Jeoloji profesörü Douwe van Hinsbergen, Twitter hesabından Türkiye'nin levhalar tarafından nasıl itildiğinin animasyonunu paylaştı.

Helen-Kıbrıs yayı boyunca Anadolu levhasının altına dalan Afrika levhası, Doğu Anadolu, NAF(Kuzey Anadolu fay hattı), EAF (Doğu Anadolu fay hattı) ve Batı Anadolu (Ege) bölgelerinde deprem oluşumuna sebep oluyor. Anadolu levhasını iten bir diğer büyük levha ise Arap levhası. Arap levhası, Anadolu levhasını sürekli olarak batıya doğru ittiriyor.

This animation shows how Anatolia (Turkey) is pushed to the west by the indentation of Arabia, during the last 10 million years or so. This is accommodated along the North and East Anatolian Faults, causing major earthquakes. @UUEarthSciences #Tectonics #GPlates pic.twitter.com/tBz3dwfqQn